LA FOTO. CASERTA. Albero crolla in strada: colpita l’auto di un’imprenditrice

CASERTA – Le forti raffiche di vento che stanno interessando la provincia di Caserta hanno provocato danni e momenti di paura anche nel capoluogo. Nella notte, in via Laracca, al Parco Cerasola, un albero è improvvisamente crollato su un’auto parcheggiata lungo la strada, svegliando di soprassalto i residenti del quartiere.

La vettura, danneggiata, appartiene a una imprenditrice del posto, che l’aveva lasciata in sosta poco prima. Fortunatamente, al momento del crollo, non vi erano persone a bordo né passanti in zona.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area.