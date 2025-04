LA FOTO CASERTA. Mega rissa di Pasqua a San Clemente. Coinvolte più di 50 persone

È successo verso le 19:45 di stasera. Sul posto polizia, carabinieri e Guardia di Finanza

CASERTA (g. g.) – Circa mezz’ora fa si è sviluppata una mega rissa a San Clemente, in Via Galatina, nei pressi del bar tabacchi. A quanto pare, nel palazzetto residenziale che vediamo nella foto, che è stato affittato nella totalità delle sue dimore, a extracomunitari, si stava tenendo una festicciola in uno degli appartamenti, presente circa una cinquantina di persone.

Improvvisamente, per motivi ancora non chiariti, è scoppiata una lite tra i partecipanti alla festa, degenerata poi in vera e propria rissa.



Sul posto sono intervenute due volanti della polizia, una della guardia di finanza e una gazzella dei carabinieri.