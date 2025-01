LA FOTO. Guai ai lavori della condotta idrica e l’acqua “esplode” in strada

MADDALONI – Un’improvvisa e massiccia perdita d’acqua ha creato caos a Maddaloni, in via Caudina, dove erano in corso lavori su una conduttura. Un guasto ha provocato l’emergere di un getto che ha raggiunto quasi i tre metri di altezza. L’incidente ha causato una congestione del traffico e notevoli disagi nella zona.

La polizia municipale sta lavorando per gestire la situazione, organizzando un lavoro straordinario per dirigere il flusso veicolare e garantire la sicurezza.