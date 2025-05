LA FOTO. L’ex sindaco va al ristorante e i vandali gli sfondano il vetro dell’auto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PASTORANO – I ladri tornano a colpire, questa volta nel parcheggio di un ristorante a Pastorano. A farne le spese è stata l’auto di Giovanni Lombardi, ex sindaco di Calvi Risorta. Ignoti hanno rotto il finestrino posteriore per rovistare all’interno del veicolo, forse sperando di trovare qualcosa di valore.

Sfortunatamente per Lombardi, non è un episodio isolato. È la terza volta in un anno che subisce danni alle sue proprietà l’ex primo cittadino, coinvolto nell’inchiesta per appalti truccati, tra gli altri con il suo ex vice Giuliano Cipro, l’imprenditore Raffaele Pezzella e il dirigente comunale, Piero Cappello.