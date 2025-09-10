LA FOTO NOTIZIA. MADDALONI. Incidente al quadrivio Giardinetti, furgone di ribalta: conducente ferito

Rallentamenti, e disagi, alla circolazione

MADDALONI – Incidente, questa mattina, al quadrivio Giardinetti a Maddaloni, dove un furgone Iveco si è ribaltato dopo l’impatto con un altro veicolo.

L’incidente è avvenuto nel punto in cui convergono più strade, tra l’Appia che conduce verso Maddaloni e la provinciale 335 in direzione Marcianise: un incrocio già noto per la sua pericolosità e spesso teatro di sinistri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Maddaloni, che hanno gestito i rilievi e la viabilità.

Il conducente del furgone, rimasto lievemente ferito, è stato medicato sul posto dal personale sanitario senza necessità di ricovero.