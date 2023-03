Sul posto gli agenti della municipale per i rilievi del caso

CASERTA – Incidente, pochi minuti fa, in via Giuseppe Maria Bosco a Caserta. Un automobilista, alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora in fase di accertamento si è andato a schiantare contro una Jeep parcheggiata in strada. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Non ci sarebbero feriti.