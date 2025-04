La Reggia di CASERTA conquista il secondo posto tra i monumenti più visitati d’Italia

L’ampia partecipazione conferma l’interesse crescente del pubblico per il patrimonio culturale italiano e il successo dell’iniziativa “Domenica al museo” come volano per la valorizzazione dei luoghi della cultura

CASERTA – La Reggia di Caserta continua a scalare le classifiche del turismo culturale italiano: nella giornata di ieri, in occasione dell’iniziativa “Domenica al museo”, si è piazzata al secondo posto tra i siti più visitati a livello nazionale, con 17.413 ingressi. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, prevede l’accesso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali.

Secondo i primi dati diffusi dal Ministero, il sito più visitato è stato ancora una volta il Parco archeologico di Pompei, che ha registrato 20.000 visitatori. Terzo posto per il Colosseo – Anfiteatro Flavio, con 15.252 ingressi, seguito da Foro Romano e Palatino (13.764) e dal Pantheon (12.000).

Tra gli altri siti che hanno attirato numerosi visitatori figurano:

• Gallerie degli Uffizi (11.680),

• Palazzo Pitti (7.904),

• Galleria dell’Accademia di Firenze (7.288),

• Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli (7.206),

• Villa d’Este (7.068),

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli (6.900).

Anche altri importanti siti hanno registrato numeri significativi, come il Parco archeologico di Paestum e Velia (5.726), il Palazzo Reale di Napoli (5.679), la Villa Adriana (5.216) e il Parco archeologico di Ercolano (5.103).

Chiudono la classifica dei più visitati il Museo storico del Castello di Miramare (3.614), la Pinacoteca di Brera (3.578) e le Terme di Caracalla (3.482). A seguire, altri importanti complessi monumentali come Palazzo Barberini, il Palazzo Ducale di Mantova, la Pilotta di Parma, le Cappelle Medicee e la Galleria Borghese.