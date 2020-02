L’ALLARME CORONAVIRUS. Il sindaco Silvio Sasso pericolosamente ignorante della materia. Il vero rischio per i sessani è lui, più che il contagio

SESSA AURUNCA (gianluigi guarino) – Falso sarà lei, sindaco Sasso. Falso e tecnicamente ignorante. Perché se una persona, giovane o anziana che sia, viene sottoposta al test del tampone è chiaro che solo degli irresponsabili, e non ci risulta che quelli del pronto soccorso di Sessa Aurunca lo siano, possano pensare di effettuare questo esame senza le precauzioni dovute, senza chiudere, seppur temporaneamente, il pronto soccorso. Ignorante due volte perché, caro sindaco Sasso, ma cosa c’entra la residenza anche avventizia o temporanea in Cina con la diffusione del virus. Ma cosa sta dicendo. Un contagio, un’epidemia che si sta tentando di non far diventare pandemia, è come l’onda di un maremoto che si alimenta procedendo verso la riva. E’ come l’effetto che fa un sasso, un sasso buono e non un sasso poco all’altezza, quando viene gettato in acqua con volo radente in modo da creare delle piccole onde a sviluppo crescente. Se il ceppo originario è in Cina, perché è morto il 78enne a Padova non ha incontrato, a differenza di quello che è successo con il 38enne di Codogno, il quale ha invece incrociato proveniente da un viaggio in Cina, dov’era risultato peraltro negativo al tampone, finché le indagini non dimostreranno il contrario, alcun italiano o straniero proveniente da un viaggio o una residenza più o meno lunga dal paese orientale. La struttura di un contagio, ecco perché si ha paura e si bloccano le linee aeree e si attuano le quarantene, ha il ceppo originario che mano mano che l’epidemia si espande diventa sempre più estraneo, lontano e apparentemente non connesso ai casi virali. Si tratta di una lunga teoria dei vasi comunicanti. Ecco perché carabinieri, polizia, finanza, personale della protezione civile e delle Asl stanno impazzendo per ricostruire la filiera di tutti gli incontri avuti dall’untore originario. Perché questo primo sentiero di relazioni se ha prodotto anche un solo altro caso di coronavirus determinerà la necessità di aprire un altro ampio sentiero di verifiche. Un sindaco, prima di parlare dovrebbe riflettere e onestamente Sessa Aurunca più del pericolo coronavirus, dovrebbe temere il pericolo di chi l’amministra.