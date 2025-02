“L’ASL Caserta non ci paga”. E i sanitari del 118 scendono in piazza per protesta

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – I lavoratori del 118 della Croce Bianca Città di Salerno, in convenzione con l’Asl di Caserta, annunciano una manifestazione pacifica per venerdì 28 febbraio. L’evento si terrà dalle ore 9:00 alle 12:00 sotto la sede dell’Asl di Caserta.

La protesta nasce dal mancato pagamento degli stipendi dovuti alla Croce Bianca da parte dell’Asl, situazione che mette a rischio la capacità dell’associazione di garantire i salari ai suoi dipendenti. “Nonostante i vertici dell’associazione abbiano finora anticipato personalmente importanti somme per far fronte a questa problematica, non sarà possibile continuare a farlo per il mese prossimo”, fanno sapere dalla Croce Bianca.

L’iniziativa non riguarda solo quest’associazione, ma anche altre campane che si trovano nella stessa situazione. I lavoratori invitano tutte le organizzazioni del 118 in convenzione a unirsi alla protesta per sostenere i diritti di chi ogni giorno è impegnato nell’emergenza sanitaria.