LE FOTO CASERTA. La nuova segnaletica orizzontale di Viale Melvin Jones è… creativa. Sembra fatta da un ubriaco

CASERTA – È davvero difficile credere a ciò che i cittadini di Caserta hanno trovato lungo viale Melvin Jones in questi ultimi giorni. La segnaletica orizzontale, che ordinariamente serve a guidare gli automobilisti e i pedoni, è diventata un enigma da risolvere. Le linee di carreggiata sembrano essere state tracciate con una certa… creatività, tanto da far sospettare che il responsabile possa aver avuto un po’ troppo da bere prima di mettersi al lavoro.

Le immagini parlano chiaro: le linee bianche non seguono il tracciato rettilineo, ma “ondeggiano”, come se fossero il risultato di un disegno fatto da una mano tremolante, senza alcun rispetto per le geometrie della strada. Qualcuno ha scherzosamente commentato che, se non fosse per il rischio di incidenti, si potrebbe quasi pensare di essere di fronte a un’opera d’arte moderna, ispirata al caos e alla confusione.

A far crescere i dubbi sulla professionalità dei lavori è il fatto che le linee sembrano essere state tracciate in momenti diversi, con la vernice che in alcuni punti si sovrappone ad una segnaletica precedentemente realizzata. Il risultato è un mix di forme distorte e disorientanti, che mettono a rischio la sicurezza dei guidatori e dei pedoni.

Un’ennesima dimostrazione di come una piccola disattenzione possa trasformarsi in un problema per tutta la comunità. E chissà, forse la prossima volta, il lavoro di rifacimento della segnaletica sarà meno… ondulato.