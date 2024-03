LE FOTO. Le strade, le piazze e i luoghi più frequentati di CASERTA disseminati di cartelli d’amore firmati “Il poeta del rione”

Davanti alla Reggia, al Monumento ai Caduti, alla Vaccheria, alla stazione ferroviaria…Chi si nasconde dietro questo pseudonimo? Frasi d’amore (e non solo), attaccate ai pali dell’illuminazione, alle saracinesche dei negozi, ai muri, ai cartelli stradali

CASERTA – Si firma “Il poeta del rione” e quando non scrive sui muri, sulle panchine o sui pali della pubblica illuminazione (poeta, non si fa!) usa dei fogli di carta, dei cartelli scritti a mano o stampati e plastificati, per tappezzare la città delle sue frasi d’amore.

Ne ha affissi davanti alla Reggia di Caserta, davanti al Monumento ai Caduti, nel rione Tescione, alla Vaccheria, alla stazione ferroviaria e in molti altri punti della provincia. Ogni “pubblicazione” viene documentata da una foto sul profilo Ig @il_poetadelrione.

Ne abbiamo raccolte alcune nella galleria in calce.

Chi si nasconde dietro questo pseudonimo? A chi saranno dedicate le sue parole?