LE FOTO. Zero luci e buche enormi, così i casertani stanno distruggendo le loro auto

CASERTA – Sono sinceramente inquietanti le foto che arrivano da un cittadino casertano, vittima del buche enormi situate nel territorio comunale. L’ultimo caso, quello raccontato dal signor Mario, arriva da via San Leucio, strada che porta verso la frazione di Briano.

L’uomo è stato costretto a buttare due pneumatici, ma anche due cerchioni, piegati dall’impatto in questa strada buia con una buca enorme visibile in foto.

Il cittadino chiede al primo cittadino Carlo Marino di prendere provvedimenti, come se il sindaco della città non fosse a conoscenza la condizione vergognosa e perdurante del manto stradale cittadino. Probabilmente, l’avvocato di Puccianiello è interessato ad altre situazioni.

Scelta legittima, ma non preoccuparsi del fatto che tutte le strade della città sono in una condizione allarmante, significa non essere presenti rispetto alla carica che si ricopre.