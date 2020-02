PONTELATONE (g.v.) – C’è fermento tra i residenti di Pontelatone in fermento per la diretta Rai prevista per domani. Nel servizio sulla terza rete pubblica, si parlerà di antiche tradizioni culinarie e quindi dei famosi vini locali, Casavecchia e Pallagrello. Durante la trasmissione del Tg3 itinerante, la giornalista Francesca Ghidini intervisterà i proprietari delle cantine Chigi delle famiglie Chillemi ed Alois.