LILIANA TROVATO, CHIAMALO FESSO A QUESTO QUI!!! Doppietta d’autore di Luigi Bosco. Lui assessore, la moglie lavora al Comune di Cellole e il prossimo anno potrebbe “prendere il posto” alla Provincia

Solo per la cronaca il vicesindaco di Cellole, Giovanni Iovino, è candidato alle Provinciali nella sua lista e lui stesso ha stipulato un patto elettorale d’acciaio con Giorgio Magliocca. Come lo vogliamo chiamare questo qua? Apriamo un contest? Un referendum?

CASERTA A questo punto ci permettiamo di dissentire con la valutazione fatta dal consigliere comunale Liliana Trovato sul suo leader di partito, Luigi Bosco. Questo qua non è affatto fesso, perché in pochissimo tempo si è piazzato lui a fare l’assessore comunale di Caserta, carica che gli garantisce, crediamo, una cifra di almeno 2mila euro, e contemporaneamente la moglie, Daniela Paura, è impiegata da qualche mese al Comune di Cellole dove il vicesindaco Giovanni Iovino si è candidato, manco a dirlo, nella lista messa insieme proprio da Bosco a sostegno di Giorgio Magliocca. Cellole, però, appare solamente un ripiego, un qualcosa che serve adesso per sostenere la linea di bilancio. L’obiettivo vero è l’ennesimo concorso alla Provincia, questo che pubblichiamo in calce e che il 23 dicembre vivrà il suo momento decisivo con gli orali. Il concorso prevede l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle seguenti figure professionali: 4 Istruttori direttivi tecnici di cat. D (pos.econ. D1); 1 Istruttore direttivo avvocato di categoria D (pos.econ. D1); 2 Istruttori tecnici di categoria C (pos.econ. C1). Daniela Paura, manco a dirlo, concorre per la selezione dell’unico posto da Istruttore direttivo avvocato, è già prima in graduatoria e giovedì prossimo, antivigilia di Natale, sarà esaminata insieme agli altri ammessi.

CLIKKA QUI SOTTO PER LEGGERE LA GRADUATORIA DEL CONCORSO ALLA PROVINCIA

graduatoria

CLIKKA QUI SOTTO PER LEGGERE IL DECRETO SINDACALE DI NOMINA DEL SINDACO DI CELLOLE

Decreto del sindaco di Cellole