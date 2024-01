L’INCIDENTE MORTALE. Autopsia sul corpo di Emanuele, il papà 26enne morto sull’A1

Ieri il terribile schianto nei pressi di Caserta Nord

CASERTA/CASALNUOVO Sul corpo di Emanuele Esposito, 26 anni, vittima del tragico incidente avvenuto ieri mattina sulla Roma-Napoli, all’altezza del casello di Caserta Nord, verrà effettuata l’autopsia. A disporlo, a seguito delle indagini degli agenti della sottosezione di Polizia Stradale di Napoli Nord di Afragola, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto il sequestro della salma di Esposito ed il trasferimento all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta.

Originario della frazione Tavernanova, di Casalnuovo di Napoli, per cause ancora fase di accertamento ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro il guard rail.

A seguito dello schianto Emanuele è riuscito ad uscire dall’abitacolo ma in quel momento è giunta una vettura che l’ha centrato in pieno, non lasciandogli scampo.

Lascia la compagna e una bambina i soli 2 anni