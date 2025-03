Listeria nel casertano: uomo colpito da encefalite acuta

Allertati anche i veterinari dell’Asl di Caserta che dovranno compiere i necessari accertamenti per individuare il tipo di alimento contaminato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – Un uomo di Maddaloni è stato ricoverato presso l’ospedale di Caserta con una encefalite acuta. I medici avrebbero ipotizzato una intossicazione da Listeria alla base della grave infezione.

Chiaramente saranno le analisi cliniche a certificare il caso. Allertati anche i veterinari dell’Asl di Caserta che dovranno compiere i necessari accertamenti per individuare il tipo di alimento contaminato.

L’infezione da listeria, anche detta listeriosi, è causata da Listeria monocytogenes. Questo batterio si trova comunemente nel terreno e nell’acqua e può quindi facilmente contaminare ortaggi e verdure. Molti animali possono venire infettati dal batterio senza dimostrare sintomi apparenti.

class="wp-block-heading has-text-align-center" id="che-cose-linfezione-da-listeria">Che cos’è l’infezione da listeria?

Il batterio Listeria monocytogenes si può rilevare in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato. Come per la maggior parte dei batteri, questo non sopravvive a processi di pastorizzazione e cottura.

L’infezione può manifestarsi sotto due forme principali:

la gastroenterite ; si manifesta dopo un tempo breve dall’ingestione di cibo contaminato; l’incubazione media è di 24 ore;

; si manifesta dopo un tempo breve dall’ingestione di cibo contaminato; l’incubazione media è di 24 ore; la forma invasiva, detta anche “sistemica“, si può manifestare come meningite, meningoencefalite e sepsi. In questo secondo caso tra l’ingestione del cibo contaminato e la manifestazione dei sintomi trascorrono in media una decina di giorni fino ad arrivare anche ad un mese. I soggetti più a rischio sono le persone con compromissione del sistema immunitario: come i pazienti oncologici, i pazienti diabetici, i pazienti con infezione da HIV, le persone anziane e i neonati. Particolarmente a rischio risultano le donne in gravidanza: l’infezione da Listeria può infatti causare aborto spontaneo, parto prematuro, morte in utero o infezione del feto.

Quali sono le cause dell’infezione da listeria?

La causa dell’infezione da listeria è la contaminazione dei cibi ingeriti con il batterio.

Quali sono i sintomi dell’infezione da listeria?

I sintomi dell’infezione da listeria sono generalmente simili a quelli di altre gastroenteriti infettive:

febbre

nausea

diarrea

dolori muscolari

Cefalea, confusione, irrigidimento del collo oltre alla presenza della febbre sono invece i sintomi della listeriosi quando si diffonde al sistema nervoso.