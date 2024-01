LIVE. LE FOTO. Auto bloccata sui binari del passaggio a livello di CASERTA

CASERTA – È stata avvertita la polizia di quanto avvenuto pochi minuti fa a Caserta, al passaggio a livello che dal centro città porta verso il rione Acquaviva.



Mentre il passaggio a livello stava per chiudersi, una Renault bianca ha provato ad infilarsi, con il risultato di rimanere bloccata tra le due sbarre.



Si tratta di una situazione che, come sempre, si accompagna ad un forte rischio per la persona all’interno dell’abitacolo, ma anche per i passeggeri del treno che sta per attraversare il tratto dei binari.