LUTTO IN CITTA’. Muore mamma di tre figli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – E’ in lacrime la comunità di Maddaloni per la prematura scomparsa di Catia Fisio, madre di tre ragazzi.

La donna lascia il marito, Domenico Carfora, e tre figli. La sua scomparsa improvvisa ha profondamente scosso i familiari, che stanno affrontando un momento di grande dolore.

Residente in via Appia, Catia Fisio era molto conosciuta in città anche per essere la madre della vocal coach Raffaela Carfora..

Numerosi i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima: in tanti la ricordano come una persona di grande umanità, forza e sensibilità.