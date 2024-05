LUTTO NEL COMMERCIO. L’ultimo viaggio di Barbablù, fissati i funerali di Antonio Rondinone

Si è spento ieri nella sua abitazione, colto da un malore improvviso

CASERTA – Saranno celebrati domani, 30 maggio, alle 11,00 nella chiesa del Buon Pastore in piazza Pitesti a Caserta, i funerali di Antonio Rondinone deceduto nel pomeriggio di ieri a seguito di un malore improvviso. Le forze dell’ordine hanno informato il magistrato di turno, che poco dopo ha liberato la salma. Abitava al parco dei Fiori ed anni fa gestiva un noto locale in via Tescione, il Barbablù.