MADDALONI. 28enne in moto travolto da un’auto, è grave

Corsa all’ospedale in codice rosso

MADDALONI – Un grave incidente è avvenuto in Via degli Spallieri, nella frazione Montedecoro di Maddaloni, dove un giovane di 28 anni residente a Cervino, mentre viaggiava in moto, è stato travolto da un’automobile. Un volo di alcuni metri e una violenta caduta sull’asfalto gli hanno causato ferite serie. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente e lo hanno trasferito in ospedale, presso l’ospedale Civile di Caserta, in codice rosso.

Nel sinistro sono state coinvolte anche due auto: una Fiat Punto e una Nissan Qashqai. I conducenti di queste vetture hanno subito soltanto lievi contusioni. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono in corso e sono state affidate alla polizia municipale di Maddaloni.