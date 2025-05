MADDALONI. Botte alla madre per avere i soldi per la droga, ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – Momenti di tensione e paura la scorsa notte in via Gramsci, dove un giovane è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia locale dopo aver aggredito la madre nel tentativo di ottenere denaro per acquistare droga.

L’allarme è scattato attorno alla mezzanotte, quando una chiamata al 112 ha segnalato una situazione di grave pericolo all’interno di un’abitazione privata. I militari sono intervenuti con tempestività, sorprendendo il trentenne in flagranza di reato

Bloccato e ammanettato, l’uomo è stato immediatamente tratto in arresto. A seguito delle formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.