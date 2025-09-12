MADDALONI. Donna pregiudicata occupa abusivamente un’abitazione, necessario l’intervento delle forze dell’ordine

La donna aveva provato ad occupare l’abitazione, poi revocata, in cui viveva prima dell’arresto

MADDALONI – Una donna ha seminato il panico a Maddaloni in via Starzalunga, dove era collocato il suo domicilio prima che le venisse revocato in seguito al proprio arresto.

Sembrerebbe, infatti, che la pregiudicata sia ritornata al luogo della sua precedente dimora tentando di appropriarsi prepotentemente della casa.

Dopo lo scarso successo del tentativo, la donna si è trovata costretta a scontrarsi con le forze dell’ordine, i quali hanno calmato le acque e portato la protagonista fuori dall’abitazione per proseguire per vie legali nei confronti della recidiva.