MADDALONI. GRAVE donna investita da un’auto: è in codice rosso

11 Settembre 2025 - 10:26

E’ successo questa mattina a Maddaloni. Soccorsi tempestivi per la vittima dell’incidente

MADDALONI (alfonso centore) – Dramma sfiorato in mattinata a Maddaloni, dove una donna è stata investita da un’auto nei pressi della stazione di Maddaloni Inferiore, più precisamente in Via Caudina, all’altezza dell’incrocio con Via Napoli.

La vittima è stata trasportata subito al pronto soccorso dove è stata ammessa in codice rosso, al momento sembrerebbe cosciente seppur in condizioni gravi.

Le dinamiche sono ancora poco chiare ma a quanto pare non dovrebbe trattarsi di un caso di omissione di soccorso.

