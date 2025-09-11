MADDALONI. GRAVE donna investita da un’auto: è in codice rosso
11 Settembre 2025 - 10:26
E’ successo questa mattina a Maddaloni. Soccorsi tempestivi per la vittima dell’incidente
MADDALONI (alfonso centore) – Dramma sfiorato in mattinata a Maddaloni, dove una donna è stata investita da un’auto nei pressi della stazione di Maddaloni Inferiore, più precisamente in Via Caudina, all’altezza dell’incrocio con Via Napoli.
La vittima è stata trasportata subito al pronto soccorso dove è stata ammessa in codice rosso, al momento sembrerebbe cosciente seppur in condizioni gravi.
Le dinamiche sono ancora poco chiare ma a quanto pare non dovrebbe trattarsi di un caso di omissione di soccorso.