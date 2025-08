MADDALONI. Lutto nel mondo dello spettacolo: noto impresario musicale scompare a 64 anni

Figura di riferimento nel panorama degli eventi locali, ha curato manifestazioni come “La Notte Rosa” e “La Sposa nel Tempo”

MADDALONI – La città piange la scomparsa di Pasquale Giordano, impresario musicale di 64 anni, figura nota e apprezzata nell’ambiente artistico locale e non solo. L’uomo si è spento dopo una lunga malattia contro la quale ha lottato con tenacia.

Conosciuto per la sua professionalità e per l’impegno nella promozione di eventi culturali, Giordano ha contribuito in modo significativo all’organizzazione di iniziative di rilievo come “La Notte Rosa” e “La Sposa nel Tempo”, che hanno animato la vita pubblica cittadina negli ultimi anni.

Negli ultimi tempi era impegnato in un nuovo progetto radiofonico con la New Radio Network, segno della sua costante attività nel settore fino agli ultimi giorni.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore, a testimonianza del segno lasciato nella comunità locale e tra gli addetti ai lavori.