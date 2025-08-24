LA FOTO. MADDALONI. Scontro al quadrivio: famiglia ferita. Domenica nera sulle strade casertane

Traffico in tilt e intervento immediato di carabinieri e ambulanze

MADDALONI – Scene drammatiche nel pomeriggio, in un incrocio molto trafficato, precisamente al quadrivio Giardinetti – tristemente noto per la caducità con cui si verificano incidenti stradali – dove due vetture si sono scontrate violentemente. Una delle auto, piena di valigie, trasportava una famiglia con bambini, segno che stavano partendo o rientrando dalle vacanze.

L’impatto ha causato ferite a più persone: tre bambini politraumatizzati, una donna con un trauma addominale e un’altra con lesioni al volto dovute allo scoppio dell’airbag. Una delle famiglie coinvolte è originaria del Salernitano.

Sul posto sono intervenute ambulanze, carabinieri e polizia locale. Il nodo viario è andato completamente in tilt, confermando quanto l’area sia ormai diventata critica per la sicurezza stradale.