MADDALONI. Vigile urbano aggredito in strada, denunciato un 30enne

L’episodio nei pressi dell’ufficio postale in Corso Umberto I

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – Momenti di violenza e tensione ieri mattina a Maddaloni, in Corso Umberto I, nei pressi dell’ufficio postale centrale. Un vigile urbano in servizio è stato aggredito fisicamente da un uomo, di circa trent’anni, dopo aver contestato un’infrazione al Codice della Strada.

L’episodio si è verificato durante un normale controllo da parte degli agenti della Polizia Municipale, che hanno rilevato la presenza di un’autovettura parcheggiata nello stallo riservato ai disabili senza il previsto contrassegno esposto. Attivata la procedura per la contestazione dell’infrazione, la situazione è improvvisamente degenerata.

Secondo quanto ricostruito, qualcuno dall’interno dell’ufficio postale avrebbe avvisato il proprietario del veicolo, che si è precipitato fuori, raggiungendo gli agenti con atteggiamento visibilmente agitato. Dopo un acceso confronto verbale, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente il vigile. L’aggressore è stato accompagnato al comando e, dopo le formalità di rito, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso dell’interrogatorio, il trentenne ha fornito la propria versione dei fatti, sostenendo che al momento della sosta si trovava nell’ufficio postale in compagnia di un’anziana non autosufficiente, titolare del contrassegno disabili, che però era stato dimenticato a casa. Una giustificazione che non sufficiente alla modifica della violazione in quanto la normativa vigente impone l’esposizione visibile del contrassegno per usufruire degli spazi riservati.