Maestra casertana uccisa dal marito davanti alla figlia disabile

MADDALONI – Circa duecento persone si sono riunite nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Orbassano per dare l’ultimo saluto a Fernanda Di Nuzzo, la donna di 61 anni, originaria di Maddaloni e salita in Piemonte per lavoro, uccisa a coltellate dal marito, Pasquale Piersanti, nella loro abitazione di Grugliasco, in provincia di Torino lo scorso 28 maggio. La cerimonia si è svolta in un clima di silenziosa compostezza, in linea con la tradizione del culto.

Tra i presenti, anche il figlio della coppia, Francesco. Assente invece la figlia minore, Giorgia, 24 anni, affetta da una disabilità cognitiva legata alla sindrome di Down. È proprio a lei che sono andati i pensieri più intensi dei partecipanti: la giovane si trovava in casa al momento dell’aggressione e ha assistito impotente all’omicidio della madre. Attualmente è ospite di una struttura protetta a Torino, dove riceve assistenza da personale specializzato. Al termine della cerimonia, la salma è stata trasferita a Maddaloni, dove sarà sepolta nel cimitero locale.