MARCIANISE. Coppia rapinata dei regali mentre si reca in pizzeria per una festa di famiglia

E’ accaduto ieri sera nel centro storico della città

MARCIANISE – Si recano ad una festa di famiglia: rapinati dei pacchi regalo. Nel mirino dei malviventi, alle 21 circa di ieri sera, in via Crescenzo Grillo, cuore del centro storico di Marcianise, è finita una coppia. Un delinquente in sella ad uno scooter adocchiati i pacchi regalo si è avvicinato alla giovane strattonandola e portandole via le buste regalo. Nonostante una resistenza iniziale la donna è caduta rovinosamente al suolo mentre il malvivente si dileguava in sella alle due ruote.