MARCIANISE. Dopo anni di annunci, riaprirà veramente la piscina comunale? Investiti 900MILA EURO

L’elenco di tutti i lavori che, stando a quanto sostiene l’assessore Stefano Farro, verranno eseguiti per restituire alla cittadinanza una struttura sportiva chiusa ormai dal 2014

MARCIANISE – Era l’anno 2014 quando la piscina comunale di Marcianise, dopo appena un paio di anni di attività, chiudeva le porte per l’ultima volta ai quasi 2mila iscritti che la frequentavano. Ciò successe a causa di una complessa vicenda giudiziaria che più di una volta Casertace ha tentato di ricostruire (CLICCA QUI) e che ci ripromettiamo di ripercorrere in questi giorni.

Negli anni si sono succeduti annunci, promesse di imminente riapertura; la piscina comunale è stata al centro dei programmi elettorali più disparati. Per qualche tempo anche un “Comitato per la riapertura della piscina” si è battuto con raccolte di firme e manifestazioni.

Dell’argomento è tornato a parlare, in questi giorni, l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Farro, che ha annunciato un investimento di 900mila euro, finanziato con l’avanzo di amministrazione, grazie al quale partiranno finalmente i lavori di riqualificazione della piscina comunale. Nel suo intervento, che riportiamo integralmente di seguito, Farro elenca il dettaglio di tutti i lavori che “stanno per partire”. Ma quando? Staremo a vedere.

IL POST DI STEFANO FARRO:

“Negli ultimi anni abbiamo sentito tanti annunci, tante promesse, tante dichiarazioni di imminente apertura della piscina comunale. Oggi, però, non ci limitiamo a scrivere obiettivi in un diario: li realizziamo con atti concreti, finanziamenti reali e cantieri che stanno per partire.

Oggi, con un investimento di 900.000 euro, finanziato con l’avanzo di amministrazione, partiranno finalmente i lavori di riqualificazione della piscina comunale. Un intervento complesso e strutturato che renderà l’impianto moderno, sicuro ed efficiente.

Efficientamento energetico

Sostituzione completa degli infissi con modelli a taglio termico e vetri di sicurezza per migliorare l’isolamento.

Applicazione di un cappotto termico interno per garantire un ambiente più confortevole in ogni stagione.

Installazione di un impianto solare termico per riscaldare l’acqua degli spogliatoi riducendo i costi di gestione.

Impianti moderni e funzionali

Sostituzione di tutte le lampade con tecnologia LED per maggiore efficienza energetica e minori consumi.

Installazione di un sistema di regolazione e supervisione dell’impianto termico per un utilizzo più intelligente delle risorse.

Impianto antincendio: verifica e manutenzione completa per garantire la piena funzionalità e il rispetto delle normative.

Impianto elettrico: controllo e aggiornamento di quadri, connessioni e differenziali, per sicurezza e affidabilità.

Trattamento delle acque: revisione di pompe, valvole, filtri e impianti di addolcimento per un’acqua sempre pulita e sicura.

Climatizzazione e qualità dell’aria

Revisione della caldaia e test di combustione per maggiore efficienza.

Manutenzione dell’Unità di Trattamento Aria (UTA), con sostituzione filtri e ottimizzazione della ventilazione per un ambiente più salubre.

Manutenzione strutturale

Risanamento delle pareti, rimozione degli intonaci degradati e applicazione di materiali anti-umidità per eliminare muffe e infiltrazioni.

Tinteggiature interne con materiali traspiranti, per un ambiente più sano e duraturo.

Non servono proclami, servono fatti. L’amministrazione Antonio Trombetta Sindaco ha lavorato con serietà per far ripartire un impianto che per anni è stato al centro di annunci senza seguito. Ora i lavori sono programmati, finanziati e, soprattutto, stanno per partire”.