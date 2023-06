MARCIANISE. I Belforte nella realizzazione del centro Vanvitelli: dopo la richiesta di condanne, parola alla difesa

Prime arringhe degli avvocati.

MARCIANISE. La parola alla difesa nel nel processo sulle infiltrazioni camorristiche del clan Belforte nella realizzazione del centro residenziale “Vanvitelli” di Marcianise. A prendere la parola gli avvocati che assistono gli imputati Delia Di Paola e Gennaro Buonanno. Il processo riprenderà nei primi giorni di luglio quando altri difensori esporranno le loro arringhe. La Procura ha invece invocato, dinanzi alla Seconda Sezione Penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduta dal giudice Loredana Di Girolamo, otto condanne.

Otto anni la richiesta per Gennaro Buonanno; 2 anni per i fratelli Bruno e Claudio Buttone, oggi entrambi collaboratori di giustizia; 8 anni per l’imprenditore Angelo Grillo; 12 anni per Luca Di Fuccia; 8 anni per Luigi Franzese; 12 anni per Pasquale Lombardo, 6 anni per Delia Di Paola. Queste le richieste del pm che accusa gli otto imputati di avere agevolato il clan Belforte. ù

Altro tipo di richiesta, invece per i tecnici del Comune di Marcianise. Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, con esclusione dell’aggravante della finalità mafiosa, infatti, la richiesta per Augusto Di Pascale, Angelo Piccolo, Francesco Picone, Fabio Raucci, per il dirigente comunale Fulvio Tartaglione e Sandra Tassieri.