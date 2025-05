MARCIANISE. LADRI IN AZIONE. Nel mirino dei malviventi l’abitazione di un professionista

La vittima ha potuto constatare quanto accaduto solo ieri al suo rientro

MARCIANISE – Furto in abitazione nel rione Cantone a Marcianise: a farne le spese un professionista, non del posto ma residente da tempo in città, che ha potuto constatare l’accaduto solo ieri al suo rientro, dopo un periodo di assenza per ferie.

Secondo una prima ricostruzione i ladri si sarebbero introdotti nell’abitazione forzando un ingresso secondario agendo indisturbati. I malviventi avrebbero sottratto soltanto alcuni oggetti di valore e una modesta somma di denaro in contanti, lasciando beni tecnologici e altri oggetti di valore presenti in casa.

L’episodio è stato denunciato alle autorità, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo.