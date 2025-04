MARCIANISE/MADDALONI. Altra figuraccia del fake-sindaco Antonio Trombetta: “Le notizie sulla Finanza sono false”. Sbagliato: trattativa aperta per la caserma Rispoli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

È un buon cristiano, ma di pubblica amministrazione non capisce nulla. Nonostante ciò fa il gradasso dispensando insulti nei nostri confronti. E allora non possiamo non ripagarlo con egual moneta

MARCIANISE/MADDALONI (G.G.) – Ci siamo ripromessi di non sparare più sulla Croce Rossa. Spiegare a Tonino Trombetta che il diritto di critica di un giornale può contenere, come sanciscono più sentenze (anche una recentissima della Corte di Cassazione) termini molto aspri, è un’impresa che riteniamo, a questo punto, impossibile. Occorre avere una vera cultura democratica, aperta, consapevole, di quello che la stampa è nel mondo e nel proprio rapporto con chi ha in mano le leve del potere.

Trombetta è un buon uomo che ha fatto il medico condotto, come si usava dire un tempo, a Marcianise. È stato in ambito Inail, ci dicono. Insomma, tutto fuorché un cittadino del mondo.

Però ultimamente il suo provincialismo ha visto ridursi anche la soglia di sopportazione rispetto alle critiche più ordinarie.

Nel pubblicare l’articolo sull’interrogazione presentata dal consigliere comunale di minoranza Alberto Abbate, non abbiamo lesinato rilievi critici nei confronti di Trombetta, nel momento in cui ha risposto, in prima battuta, che lui dello spostamento della caserma della Guardia di Finanza da Marcianise a Maddaloni non sapeva nulla.

Di fronte a questo articolo, Trombetta è ripartito con l’ambulanza della Croce Rossa. Ci fa realmente tenerezza quando afferma che abbiamo scritto una fake news e che nulla è vero dell’interrogazione di Alberto Abbate e delle nostre critiche a questa inclusa. Ma secondo lei, dottor Trombetta, noi ci facciamo imbeccare da Abbate o da chicchessia per scrivere i nostri articoli?

Tutto quello che riceviamo da Abbate o da qualsiasi altra persona rappresenta per noi uno strumento di lavoro e non la finalità dello stesso. Lo abbiamo spiegato cento volte, ma lei è proprio duro di comprendonio.

Fake per fake dobbiamo allora rispondere che se c’è un fake, questo è proprio lei, un fake sindaco che non comanda niente, che risolve i problemi a chi gestisce le leve del potere reale, quello degli appalti e delle assunzioni che le passano sotto al naso ogni giorno e che lei non è capace di vedere, impegnato com’è a difendere quell’ebrezza un po’ patetica di essere chiamato sindaco. E allora lo spieghiamo bene.

Perché nell’articolo in questione, proprio per non sparare sulla Croce Rossa, proprio per rispettare il lavoro del suo portavoce che opera incessantemente per mediare ciò che lei rende irrimediabile, avevamo abbassato i toni e deciso di non metterla “a figura”.

Esiste, legga bene, una consistente trattativa avviata tra la Guardia di Finanza e l’Esercito Italiano, finalizzata all’obiettivo di far diventare l’appena dismessa caserma Rispoli di Maddaloni la nuova compagnia della Fiamme Gialle, con competenze anche a Marcianise, che perderebbe così la sede.

Questo è, e da questo si parte. Ma lei pensa che sotterrando la polvere sotto al tappeto i problemi si risolvono?

Alla fine, tutti quei birbaccioni che le stanno intorno metteranno le proverbiali quattro uova in un piatto e lei, quando non sarà più sindaco, vedrà ridotta esponenzialmente la sua reputazione. Deve convincersi che lei è un buon medico e un buon cristiano, ma di pubblica amministrazione non capisce un tubo.

Giornali come il nostro, intellettualmente onesti, potrebbero insegnarle qualcosa, come le può ben confermare il suo portavoce. E invece lei continua a scrivere sciocchezze, a dispensare insulti che poi noi non possiamo non ripagare con egual moneta.