MARCIANISE. Madre esasperata manda il figlio in carcere pur di liberarsi dalle continue violenze

Percosse e richieste di denaro che si reiteravano da tempo. Manette per il 39enne

MARCIANISE – Il 39enne di Marcianise arrestato nella serata di ieri continuava a tempestare di messaggi minatori e offensivi l’anziana madre, anche mentre la stessa si trovava in caserma per chiedere aiuto ai carabinieri. È stata l’esasperazione della donna, dovuta alle minacce, continue percosse e richieste di denaro da parte del figlio convivente a far scattare la richiesta di aiuto pervenuta nel pomeriggio di ieri alla Stazione Carabinieri di Marcianise. Subito invitata in caserma, dopo aver in un primo momento esitato nel denunciare le violenze ormai da troppo tempo subite, è stata improvvisamente colta dallo sconforto quando il figlio, in preda ad un raptus, ha cominciato a tempestarla di messaggi minatori e offensivi. A quel punto la 74enne, preoccupata per la propria incolumità, ha mostrato la chat presente sul suo smartphone ai militari, chiedendo aiuto e liberandosi così di tutta la tensione e la paura da tempo accumulate. A seguito degli immediati riscontri, supportati dalla denuncia querela formalizzata dalla donna nei confronti del figlio violento, i carabinieri lo hanno localizzato e arrestato presso la sua abitazione a Marcianise. Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali aggravate e estorsione.