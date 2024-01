MARCIANISE. Marito e moglie rubano carburante dalle auto in sosta

Blitz della stradale in Autostrada

MARCIANISE. Domenica scorsa, personale della sottosezione di Polizia Stradale di Napoli Nord, nel corso di un servizio di controllo del territorio, percorrendo l’autostrada A/1, da Napoli verso Caserta, giunto tra Marcianise e Caivano, ha notato un autocarro ed un’autovettura in sosta, i cui conducenti avevano cercato di nascondersi tra i veicoli.

Tenuto conto del fenomeno sempre più diffuso dei furti di carburante, i poliziotti si sono fermati per controllare, sorprendendo il conducente dell’autocarro, con una tanica in plastica tra le mani ed un tubo inserito tra il serbatoio del tir e la tanica stessa. Rinvenuto, anche, nel bagagliaio dell’auto condotta da una cittadina ucraina, moglie dell’autotrasportatore, una ulteriore tanica piena di gasolio riempita, poco prima, dallo stesso. Il conducente dell’autoarticolato è stato tratto in arresto per furto aggravato, mentre la donna è stata denunciata.