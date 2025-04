MARCIANISE. Scoppia caldaia in casa, donna 45enne ustionata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Ieri, lunedì, a Marcianise, un incendio è scoppiato in un’abitazione di via Cairoli intorno alle 16:30, a causa di un malfunzionamento di una caldaia.

I residenti hanno subito chiamato il 115. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, evitando il propagarsi delle fiamme. Una donna di 45 anni, residente nell’edificio, è rimasta ferita con delle ustioni alle mani nel tentativo di spegnere il fuoco.

Non è stato necessario il trasporto in ospedale, ma è stata medicata sul posto. Fortunatamente, non ci sono altri feriti.