“Mio figlio caduto da due metri d’altezza”: il racconto di Vittorio Vespignani della pizzeria “Decimo Scalo”

È successo venerdì sera. Il bambino ha riportato fratture al corpo e al viso. Al piccolo Claudio i migliori auguri di pronta guarigione da parte della redazione di Casertace

CASERTA – È Vittorio Vespignani, titolare della nota pizzeria “Decimo Scalo” di via Sant’Agostino, nel pieno centro di Caserta, a raccontare il terribile accadimento che ha reso suo figlio Claudio vittima di una caduta da due metri d’altezza:

“Vorrei ringraziare Dio per il miracolo che ci ha riservato a nostro figlio per questo terribile incidente e poi ringraziare tutti voi, amici, per il sostegno immenso che ci avete dimostrato in questi ultimi due giorni. Ringrazio i medici del @santobono_pausilipon.

Siete stati davvero tanti a darci conforto in un momento così difficile. Venerdì sera, mio figlio è caduto da un’altezza di 2,00 metri, riportando diverse fratture al corpo e al viso. Sono state ore di angoscia in cui sembrava che il mondo stesse crollando su di noi. Ora siamo finalmente a casa, ma ci aspettano ancora diverse visite mediche per accertarci che non ci siano ulteriori danni. Claudio, amore di papà, non riesco a chiudere gli occhi senza rivivere ciò che ti è successo.

Grazie ancora a tutti ❤️”