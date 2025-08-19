Muore a 24 anni in un schianto con la Smart. Colonnello casertano piange suo figlio

MADDALONI – Un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale domenica sera lungo la strada Migliara 56, a Terracina.

Davide Massaro, residente a Sabaudia ma con originario di Maddaloni, stava tornando a casa a bordo della sua Smart For Two quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un albero. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, arrivati sul posto grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Davide, figlio di un colonnello dell’esercito di stanza a Terracina, proveniva da una famiglia ben conosciuta nell’area casertana – lo zio è stato consigliere comunale a Maddaloni e la nonna ha lavorato per anni al liceo Cortese. La notizia della sua scomparsa ha scosso amici e parenti, che sui social si sono stretti virtualmente attorno alla famiglia con messaggi commoventi. “

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire le dinamiche dell’incidente che ha spezzato una giovane esistenza nel fiore degli anni.