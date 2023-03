Muore a 30 anni all’ospedale di CASERTA. La famiglia presenta denuncia ai carabinieri

CASERTA – La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta sulla morte del trentunenne Aldo Mabro, avvenuta nelle scorse ore nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. In queste ore, inoltre, è stata fissata un’autopsia.

L’uomo, originario di San Cesario, piccolo comune del frusinate al confine col casertano, si era recato al pronto soccorso di via Tescione per via di dolori alle gambe.

I medici hanno disposto l’immediato ricovero. Dopo poche ore, però, la situazione è precipitata e il giovane è deceduto per un arresto cardiocircolatorio.

I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, per capire cosa sia avvenuto nell’ospedale del capoluogo.