Muore infermiera 60enne, lutto all’ospedale di CASERTA

.

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto improvviso scuote la comunità casertana e il personale dell’ ospedale di Caserta. Si è spenta Antonella Taschini, 60 anni, di professione infermiera presso il nosocomio del capoluogo.

Lascia affranta dal dolore il marito, i figli, i parenti e i tanti conoscenti che in queste ore la stanno ricordando. Tra questi anche l’A.S.D. Simply Bowling che scrive: “Nel ricordare una grande amica ed ex giocatrice di bowling, con immenso dolore ma enorme affetto, a nome dell’ ‘A.S.D. Simply Bowling esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Taschini per la prematura scomparsa di Antonella Taschini…che il Signore possa accoglierla in pace tra le sue braccia.”