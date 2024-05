OGGI SPOSI. Il giorno più bello per Clorinda e Luigi. Il sì nella chiesa di Santa Maria dell’Assunta

La sposa accompagnata all’altare dal fratello Alfredo. Gli auguri speciali dei cugini Gianpaolo e Giovanna Renzullo

RECALE – Hanno coronato il loro sogno d’amore, stamattina, Clorinda Castracane e Luigi Fosso. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Santa Maria Assunta, in via Municipio a Recale alla presenza felice, radiosa di Alfredo Castracane, fratello della sposa, che ha accompagnato all’altare Clorinda in sostituzione del papà Antonio venuto a mancare da qualche anno.

Una grande gioia ha vissuto anche Rosalba Marcello, madre della sposa, Gennaro Fosso, papà dello sposo. In prima fila anche la mamma Anna Tutore e la sorella Maria Fosso.

Auguri sentiti sono arrivati anche dai cugini Gianpaolo e Giovanna Renzullo, dalla fidanzata del primo Luisa Gioia e dal marito della seconda, Salvatore Allosso. Gli sposi ospiteranno tutti gli invitati nel ristorante Mulini Reali di Caserta.