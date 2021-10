ORE 21.15. ESCLUSIVA. VERSO IL BALLOTTAGGIO. Nome per nome, il nuovo Consiglio Comunale di Caserta se vince ZINZI

La lista Gianpiero Zinzi per Caserta avrebbe 7 seggi, Fratelli d’Italia sei ed in consiglio entrerebbe anche Raffaele Piazza per Caserta nel cuore.

CASERTA – (g.g.)Dopo aver elencato i nomi di tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione che risulterebbero eletti in caso di vittoria di Carlo Marino al ballottaggio, ora è la volta del caso in cui il Consiglio Comunale sarebbe modellato sull’applicazione del premio di maggioranza, frutto della vittoria di Gianpiero Zinzi.

LA MAGGIORANZA: 19 SEGGI

Gianpiero Zinzi per Caserta: 7 seggi

Alessio Dello Stritto (eletto anche se vince Marino)

Maurizio Del Rosso (eletto anche se vince Marino)

Fabio Schiavo (eletto anche se vince Marino)

Anna Gargiulo

Francesco Garofalo

Francesca Caruso

Emanuele Pappagallo

Fratelli d’Italia: 6 seggi

Paolo Santonastaso (eletto anche se vince Marino)

Pasquale Napoletano (eletto anche se vince Marino)

Filippo Mazzarella

Maddalena Mirella Corvino

Michele Visca

Claudio Ursomando

Prima Caserta: 3 seggi

Donato Aspromonte (eletto anche se vince Marino)

Antonietta Vigliotta

Emilio Caterino

Forza Italia: 2 seggi

Elio Di Caprio (eletto anche se vince Marino)

Rossella Gravina

Caserta nel Cuore: 1 seggio

Raffaele Piazza

LA MINORANZA – 13 seggi

Liste di Marino: 9 seggi

Moderati-Insieme: 3 seggi

Emiliano Casale

Massimiliano Marzo

Dora Esposito

Pd: 2 seggi

Gianni Comunale

Matteo Donisi (detto Dionisi)

Italia Viva: 2 seggi

Domenico (detto Mimmo) Maietta

Carlo Marino (entrerebbe al posto di Roberto Peluso)

Noi Campani: 1 seggio

Liliana Trovato

Lista origini: 1 seggio

Francesco Guida

Liste Del Gaudio: 2 seggi

Caserta tu: Roberto Desiderio

Casertiamo: Pio del Gaudio (prende il posto di Antonio De Crescenzo)

Liste Romolo Vignola: 1 seggio

Consigliere eletto Romolo Vignola

Liste Raffaele Giovine: 1 seggio

Consigliere eletto Raffaele Giovine

Nessun eletto nella lista di Errico Ronzo e in quella di Ciro Guerriero