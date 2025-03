CASERTA. TUTTE LE FOTO. Sradicato il bancomat della Deutsche Bank di via G.M.Bosco. Scontro frontale in via Settembrini tra l’auto dei banditi e una volante

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

I due veicoli semidistrutti. I malviventi scappano a piedi ora sono braccati

CASERTA (g. g.) – Quella appena trascorsa è stata una notte movimentata, movimentatissima in pieno centro a Caserta. Il solito attacco a un impianto bancomat, in questi caso quello della Deutsche Bank di via G.M. Bosco, sradicato dai ladri così come mostriamo nella foto.

Ma stavolta, a complicare i piani dei malviventi ci si è messa una volante della polizia di Stato della questura di Caserta. Inseguimento mozzafiato e collusione frontale nella contigua via Settembrini. L’auto della polizia è risultata seriamente danneggiata, così come l’Audi dei malviventi che hanno proseguito a piedi la loro fuga e che ora sono braccati dalla polizia.

Il violento scontro ha distrutto l’auto dei malviventi e ha causato il ferimento di due agenti. I poliziotti, trasportati d’urgenza all’ospedale, sono stati sottoposti ad accertamenti: le loro condizioni, sebbene non gravi, sono state giudicate serie, con la conferma di alcune fratture.