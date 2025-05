PANICO A SAN CLEMENTE. Rubano la benzina da un’auto parcheggiata e picchiano poliziotti: ARRESTATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPPCLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Una serata movimentata quella vissuta nella zona di San Clemente, la frazione che divide Caserta e Maddaloni, dove due uomini di origine rumena, di 35 e 49 anni, sono finiti in manette dopo un tentato furto andato decisamente storto. I due sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare carburante da un veicolo parcheggiato all’interno di una proprietà privata.

La segnalazione è arrivata al 113, e sul posto si sono precipitati gli agenti della Squadra Volante. I sospetti avevano provato a far perdere le loro tracce nascondendosi tra la vegetazione, ma i poliziotti li hanno rintracciati in poco tempo. A quel punto è scoppiata la colluttazione: i due, per evitare l’arresto, hanno aggredito gli agenti. Il bilancio? Diversi poliziotti feriti, uno dei quali ha riportato la frattura di un polso.

Nei pressi del luogo del tentato furto è stata trovata anche l’auto usata dai due uomini. All’interno, oltre a vari attrezzi da scasso – tra cui un coltello a serramanico, cacciaviti e un martinetto idraulico – c’era tutto il necessario per mettere a segno il colpo.

Entrambi i fermati hanno precedenti per reati simili e, dopo il giudizio per direttissima tenutosi questa mattina al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sono stati messi agli arresti domiciliari.

Un colpo fallito, finito con le manette ai polsi e il pronto soccorso per i poliziotti.