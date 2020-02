Papa Francesco nella Terra dei Fuochi per incontrare il popolo martoriato dal cancro. ECCO QUANDO VERRA’

CASERTA/AVERSA/ACERRA – “A cinque anni esatti dalla Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune – si legge in una nota diffusa dall’ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi – Papa Francesco sceglie di celebrarne l’anniversario il prossimo 24 maggio ad Acerra, proprio al centro di quei territori inquinati tra Napoli e Caserta, sorvolando i quali nel 2014 – ha detto il Pontefice in un libro intervista – fu ‘un fatto puntuale’, che ‘mi commosse, e da allora fu un crescendo attraverso le notizie, una presa di coscienza lenta'”. “La visita – spiega il vescovo di Acerra Di Donna – e’ per noi un evento storico che ci riempie di gioia, una iniezione di fiducia e di speranza per le famiglie, in modo speciale quelle dei bambini e dei ragazzi colpiti dalla malattia”.

E di sicuro “dara’ nuova linfa al cammino che le diocesi della Conferenza episcopale campana stanno gia’ facendo per educare i cristiani, adulti e bambini, alla giustizia, alla pace e alla salvaguardia del creato”, aggiunge il presule, per il quale il quinto anno della Laudato si’ ad Acerra, e’ anche una esortazione a “verificare lo stato di accoglienza di quel profetico documento”. La visita del Papa e’ infine “un forte appello alle istituzioni, perche’ finalmente venga fatta verita’ nei nostri territori, e soprattutto venga garantito uno sviluppo vero alle nostre terre, che ponga al centro l’uomo, il suo sviluppo integrale, compatibile con la fondamentale e originaria vocazione agricola, archeologica e turistica”, conclude monsignor Di Donna invitando “tutti a pregare” per questo “momento speciale di grazia”. Papa Francesco – si apprende – arrivera’ nella prima mattinata di domenica 24 maggio 2020 ad Acerra; dopo aver attraversato la citta’, incontrera’ i vescovi, i parroci, i sindaci dei Comuni della “Terra dei fuochi”, e una rappresentanza di famiglie che hanno avuto vittime dell’inquinamento ambientale; seguira’ la concelebrazione eucaristica in piazza Calipari e la preghiera del Regina Coeli. Subito dopo il Santo Padre fara’ rientro in Vaticano.