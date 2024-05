PASSAPORTO. Da luglio richiesta e rinnovo presso gli uffici postali di tutta Italia. Ecco come richiederlo

La novità è stata annunciata dal direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro con il ministro dell’Interno Piantedosi

Dal mese di luglio i cittadini italiani potranno richiedere il passaporto anche negli uffici postali. La novità è stata annunciata dal direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro al Viminale con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Con un risparmio di tempo per i cittadini ed un alleggerimento del lavoro per le questure.

Come funzionerà il servizio

Basterà consegnare all’operatore del più vicino ufficio postale del proprio Comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli Uffici Postali Polis, sarà lo stesso operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

I servizi di Polis

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali Polis nei quali è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, certificati previdenziali, certificato per le pratiche di volontaria giurisdizione. Ad oggi sono stati richiesti oltre 5.000 documenti.