Paura da CORONAVIRUS. L’appello del commerciante: “Tornate a spendere qui”

MADDALONI – E’ comparso un cartello con un appello ai clienti nel centro commerciale cinese di via Forche Caudine a Maddaloni, affisso all’entrata della struttura: “Invitiamo la clientela – si legge nel cartello – a riprendere gli acquisti serenamente presso il nostro megastore perché i dipendenti cinesi e i proprietari risiedono stabilmente a Maddaloni e mancano dal loro Paese nativo da anni. Tutti gli articoli nel negozio sono prettamente italiani. Ritornate qui senza timore e noi saremo lieti di accogliervi come abbiamo sempre fatto”.

Anche i numerosi ristoranti cinesi della provincia di Caserta, infatti così come i negozi, non solo quello di via Forche Caudine, sono letteralmente deserti nelle ultime settimane.