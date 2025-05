Paura sull’Appia, motociclista casertano precipita in un dirupo: è grave

Ma non in pericolo di vita

CASERTA – Un uomo di 50 anni, residente nella provincia di Caserta, è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in moto lungo la via Appia, nel tratto compreso tra Fondi e Itri. Durante una gita in sella alla sua Triumph, ha perso il controllo del mezzo affrontando una curva e ha impattato violentemente contro il guard-rail, venendo sbalzato nella scarpata sottostante.

L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di ieri, all’altezza del chilometro 127,5 della strada consolare. Il motociclista, che viaggiava con un gruppo di amici appassionati delle due ruote, stava rientrando da un’escursione quando è avvenuto lo schianto. Mentre la moto è rimasta incastrata ai margini della carreggiata, l’uomo è finito tra i rovi e le rocce dopo un volo di diversi metri.

I compagni di viaggio, assistendo alla scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti i Vigili del Fuoco di Terracina, unità della Polizia Locale sia di Itri che di Fondi e un’ambulanza del 118. Il ferito è stato recuperato e trasportato in condizioni critiche all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Nonostante la gravità dell’impatto, le sue condizioni non sembrano mettere in pericolo la vita.