Perde il controllo della moto e cade, 58enne di MARCIANISE ferito

MARCIANISE – Incidente stradale ieri sera in viale della Vittoria a Marcianise. Il sinistro ha visto coinvolta una motocicletta. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di una perdita di controllo del mezzo, probabilmente dovuta a cause ancora da accertare.

Diverse le contusioni riportate dal centauro, un 58enne di Marcianise. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 ma l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. Non risulterebbero coinvolti altri mezzi