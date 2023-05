Prende a bastonate i genitori e la sorella, 23enne in galera

Arrestato per maltrattamenti in famiglia.

CASERTA Ha preso a bastonate i genitori che non hanno soddisfatto la sua ennesima richiesta di denaro. E’ accaduto nella serata di ieri a Caserta. L’uomo, un giovane di 23 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stato il padre. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato le vittime (padre, madre e sorella dell’arrestato) ad attenderli in strada, nei pressi della loro abitazione, dove si erano rifugiati per sfuggire alle bastonate del giovane. Ai militari i genitori hanno raccontato di aver poco prima subito l’aggressione da parte del figlio che pretendeva per l’ennesima volta del denaro e che al loro diniego aveva prima messo a soqquadro l’intera abitazione, frantumando suppellettili e poi li aveva colpiti con il manico di legno di una scopa procurandogli contusioni varie.

Una volta entrati nell’appartamento i carabinieri hanno trovato il giovane in camera da letto che, ancora in stato di agitazione, inveiva contro i genitori ai quali continuava a chiedere denaro. Condotto in caserma è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.