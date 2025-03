Prende a schiaffi la mamma per avere i soldi. Ma questa volta arrivano i carabinieri

CASAL DI PRINCIPE – Un 38enne di Casal di Principe è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito i genitori, colpendo la madre con un violento schiaffo al volto. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio durante un’ennesima lite per denaro.

L’allarme è scattato verso le 17.00, quando le vittime, un uomo e una donna di 67 anni, hanno chiamato il 112. I militari della Stazione di Casal di Principe e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale sono intervenuti trovando la madre svenuta sul divano, soccorsa da parenti, mentre il figlio, ancora agitato, è stato bloccato e portato in caserma.

I genitori, esasperati dalle continue richieste di denaro, avevano già denunciato il figlio due giorni prima. Questa volta, al rifiuto di dargli i soldi, l’uomo ha aggredito la madre, lasciandola priva di sensi per alcuni minuti.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza di Trentola Ducenta per assistere la donna. Dopo le formalità, il 38enne è stato tratto in arresto e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Accusato di maltrattamenti in famiglia, rischia ora il processo.